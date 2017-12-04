NG.kz В Костанае суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:08 Идея ограбить соседа-пенсионера принадлежала Оксане ДОРОЖКИНОЙ. Однако это обстоятельство не помешало получить ей самый меньший, по сравнению с ее подельниками, срок. Суд счел, что убивали Владимир БЫКОВ и Олег КОНЬШИН, а женщина лишь прихватила с места кое-какие ценности и помогла поджечь труп.

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