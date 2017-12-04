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Страница 594 из 594«1...592593594
§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому то моя фигура загадочная не даёт покоя :lol:
10 лет, 15, 20, 30, 40, 50,
северный, южный, западный, восточный (наверное как космодром в России)
Валентин? красивое имя но моё другое со 112, чем то схоже

Капитан Немо не меньше


:lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Валентин? красивое имя но моё другое

Даже если и другое, тебя то создал Валентин и это не обсуждается даже.
Согласен?
У тебя определенный тип дискуссии, направленный только точечно был и все против меня.
Ни слова лишнего, никаких лишних дискуссий со старичками, только улыбочка.
Смайлик.
Ты был создан вопреки..
Мне.
И когда я с тобой не начал дискутировать, твой образ как то действительно "потерялся", и ты собственно подтверждаешь тот ник, который тебе дали - медный, от слова медь, то есть лепи что хочешь..
Своего мнения пока что у тебя нет и понятно, учишься..
А в жЫзни как?
Там то кто учит?
Меня сама жЫзнь научила.
Тебя Ютьюб?
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.12.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марик. Челны это вчерашний день. Я уже давно на зеву перешел.


Вдруг из Рудного на форум,
Где базарят пацаны
Выплывают контрафактом
Нелегальные челны.

Рядом с ними виден Марик,
С полторашкою пивной
Что-то там опять справляет
Он, веселый и хмельной.

Тут Vital'а слышен ропот:
Лучше б зеву покупал,
Ночь с челнами провозжался,
И на утро подустал.

Чтобы не было раздора
Между здешними людьми,
Ольга, Ольга, мать родная,
Поскорей их удали!

Модератор поднимает
Контрафактные челны
И в отстойник их бросает
Лишь бы не было войны.

Что ж вы, братцы, приуныли?
Эй, давай, еще пиши!
Чтобы нас не обделили
Мягкой прессой торгаши.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.12.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Шо воно мелет?)

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и это не обсуждается даже.
Согласен?

логично :lol:
Других не читаешь, себя не слушаешь
Цитата:
112:
подтверждаешь тот ник, который тебе дали - медный, от слова медь, то есть лепи что хочешь..

какой ум такие и рассуждения :-x
лепят из пластелина или глины... умник :lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Так на всякий уточню для людей с альтернативным восприятием мира. Ники люди сами выбирают, а вот имена дают родители... но у 112.. всё наверное наоборот
Кстати, тут не тёрли о тебе день и ты заскучал
Цитата:
112:
начал дискутировать, твой образ как то действительно "потерялся"

решил оживить тему о себе любимом
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.12.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
, тут не тёрли о тебе день и ты заскучал

Предлагаю увеличить сроки :lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:

а джазик какой нибудь? типа Avishai Cohen


IDM :-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Хоть ты и анонимный тролль, но иногда у тебя хорошо получается..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
лепят из пластелина или глины...

Уже не важно..
Да хоть из жевательной резинки..
Смысловая и физическая составляющая от того не убывает..
В Ютьюбе что об этом пишут?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

поддерживаю
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
поддерживаю

Зачем всенародно показывать вид, что поддерживаешь из своей команды?
То же самое ты постоянно вторишь Валентину - поддерживаю и согласен!
То же самое и пляжнику..
Зачем?
Это и так известно..
Зачем такое нурлыкунство, выглядящее как под.., это самое то?
Картина Репина - И пришел Спаситель?
Сами вы один на один как, боитесь получается дискутировать?
Тогда зачем гоняетесь за моей Личностью тут на форуме, коль кишка тонка?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто поражаюсь с вашей кучки..
Как бегать за мной по пятам и оскорблять, вы мастера все..
Как только разворачиваюсь и в морду...
-Караул, памагите, миня набили!
Шо вообще с вами эдакое?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, пришла СМСка от каскома что наша Виза Классик пришла..
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 04.12.17 - 19:46
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Ответить Новый топик
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