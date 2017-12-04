Цитата: Медный:

Валентин? красивое имя но моё другое

Даже если и другое, тебя то создал Валентин и это не обсуждается даже.

Согласен?

У тебя определенный тип дискуссии, направленный только точечно был и все против меня.

Ни слова лишнего, никаких лишних дискуссий со старичками, только улыбочка.

Смайлик.

Ты был создан вопреки..

Мне.

И когда я с тобой не начал дискутировать, твой образ как то действительно "потерялся", и ты собственно подтверждаешь тот ник, который тебе дали - медный, от слова медь, то есть лепи что хочешь..

Своего мнения пока что у тебя нет и понятно, учишься..

А в жЫзни как?

Там то кто учит?

Меня сама жЫзнь научила.

Тебя Ютьюб?