Цитата: Маркс:

Так они тяжелее ручки и микрофона ничего не поднимают. Раньше людям культуры платили только по факту их выступления на ярмарочных площадях. Да и то, если выступление понравится, проберет толпу до глубины души, тогда можно бросить монетку. А сейчас, смотрю, у людей культуры собственные самолеты, шикарные замки понастроены. Отдыхают на курортах заморских. Перевернули все с ног на голову. Это труд что-ли, выйти попеть на сцене в свое удовольствие и поиграть на скрипке или рояле? Ты вот вагон с сахаром выгрузи, тогда посмотрим как ты запоешь или сыграешь трясущимися от работы руками. Или иди клади кирпичи на морозе, если считаешь что в теплой студии тебе мало платят. А то почешут языки на ток-шоу, засветятся в телевизоре и уже считают себя благодетелями человечества, рискующими жизнью для людей.



Вы путаете артистов с работниками культуры. Первые как вы сказали имеют самолёты, замки и т.д. а вторые зарплату 38 тысяч тенге. Блин я и не знал что у нас такие зарплаты маленькие есть. Как то обидно даже за страну...