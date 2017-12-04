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§ NG.kz
Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр культуры РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Люди приводят в пример Бетховена, Моцарта - все жили в нищете, но творили такие шедевры. Может, финансисты правы, и, несмотря на маленькое финансирование, наши таланты пробиваются на международный уровень", - отметил Арыстанбек Мухамедиулы
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андрей
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот почему такие как они талантом не блещут ....Сытые слишком

Директор Пляжа
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально они так подводят базу. А сами голодать не пробовали?

иностранец
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он на себя в зеркало давно смотрел??? Сам не хочет поголодать??? Мдаа, что не министр в Казахстане, то перлы!

Никола
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутатам тоже надо ЗП опустить до окладов работников культуры, чтобы у них тоже был потенциал к творчеству при разработке законодательных актов

Патриот
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
38 тысяч тенге для работника культуры очень мало. Интересно как люди живут на такую зарплату. Мясо наверно для них мечта на столе.

Владлен
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю на тебя, бедненький, глаза грустный...лицо изголодавший...жена борщ сварила...блины напекла, приходи в гости...покормлю... 8-)

§ 112
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Считается, что голодный человек творчески успешнее. Л


Вообще то не голодный человек, а как бы тактично сказать - голубой..
Ну голубых кровей и тд..
Голодный человек ничего кроме смуты создать не может..
Создали уже, 1917й..
Профайл

Земляк
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не правительство,а сплошной анекдот.Они там наверное друг перед другом щеголяют,кто лучший пёрл создаст.И смешно и грустно за свою страну.

Маркс
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Патриот:
38 тысяч тенге для работника культуры очень мало. Интересно как люди живут на такую зарплату. Мясо наверно для них мечта на столе.

Так они тяжелее ручки и микрофона ничего не поднимают. Раньше людям культуры платили только по факту их выступления на ярмарочных площадях. Да и то, если выступление понравится, проберет толпу до глубины души, тогда можно бросить монетку. А сейчас, смотрю, у людей культуры собственные самолеты, шикарные замки понастроены. Отдыхают на курортах заморских. Перевернули все с ног на голову. Это труд что-ли, выйти попеть на сцене в свое удовольствие и поиграть на скрипке или рояле? Ты вот вагон с сахаром выгрузи, тогда посмотрим как ты запоешь или сыграешь трясущимися от работы руками. Или иди клади кирпичи на морозе, если считаешь что в теплой студии тебе мало платят. А то почешут языки на ток-шоу, засветятся в телевизоре и уже считают себя благодетелями человечества, рискующими жизнью для людей.

Читатель 1
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа...вспомнил из серии : "патамушта, патамушта"

Патриот
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так они тяжелее ручки и микрофона ничего не поднимают. Раньше людям культуры платили только по факту их выступления на ярмарочных площадях. Да и то, если выступление понравится, проберет толпу до глубины души, тогда можно бросить монетку. А сейчас, смотрю, у людей культуры собственные самолеты, шикарные замки понастроены. Отдыхают на курортах заморских. Перевернули все с ног на голову. Это труд что-ли, выйти попеть на сцене в свое удовольствие и поиграть на скрипке или рояле? Ты вот вагон с сахаром выгрузи, тогда посмотрим как ты запоешь или сыграешь трясущимися от работы руками. Или иди клади кирпичи на морозе, если считаешь что в теплой студии тебе мало платят. А то почешут языки на ток-шоу, засветятся в телевизоре и уже считают себя благодетелями человечества, рискующими жизнью для людей.

Вы путаете артистов с работниками культуры. Первые как вы сказали имеют самолёты, замки и т.д. а вторые зарплату 38 тысяч тенге. Блин я и не знал что у нас такие зарплаты маленькие есть. Как то обидно даже за страну...
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