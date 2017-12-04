Цитата: Хочу сказать, что ни на кого зла не держу. Мстить не собираюсь. Это испытание нужно было пройти", – сказал Сейтказы Матаев журналистам. Как отметил Матаев, сейчас он и его семья принимают все меры по погашению суммы ущерба государству и снятию ареста со своего имущества.

Если невиновен- зачем гасить задолженность ,,ущерб гос-ву,,? Дело не во мщении , есть документы- подавай в суд ( Европейский) . А так похоже на отмазку ( или безропотную овечку, смирился с долей).