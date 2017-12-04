чотоэто Re: "У нас в одном городе разная цена на лекарства".... #3







Отправлено: - 17:41 Дядя вообще где живёт? У него социализм в голове, или таки капитализьм?

Рынок, дяденька министр - есть спрос, есть и предложение. Эластичность цен и прочие прелести рыночных отношений...

Не, ну правда, он как будто в другой стране живёт, где всё распределяется одной рукой и с одной кормушки.