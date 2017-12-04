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§ NG.kz
"У нас в одном городе разная цена на лекарства". Сагинтаев обратился к министру здравоохранения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30636
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства обратился к министру здравоохранения Елжану Биртанову. Он подверг критике отсутствие некоторых лекарств в регионах к концу года, заметив, что министерство должно было позаботиться об этом заранее.
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555107
Re: "У нас в одном городе разная цена на лекарства"....




Отправлено: 04.12.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это в турции у них там тепло

тырц-пырц
Re: "У нас в одном городе разная цена на лекарства"....




Отправлено: 04.12.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Биртанов, наверное, единственный грамотный и адекватный министр за последнее время. А какие "корки мочат" Дюйсенова и Сагадиев можно даже не комментировать, а со стороны наблюдать. Жаль, что приходится изнутри это прочувствовать

чотоэто
Re: "У нас в одном городе разная цена на лекарства"....




Отправлено: 04.12.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дядя вообще где живёт? У него социализм в голове, или таки капитализьм?
Рынок, дяденька министр - есть спрос, есть и предложение. Эластичность цен и прочие прелести рыночных отношений...
Не, ну правда, он как будто в другой стране живёт, где всё распределяется одной рукой и с одной кормушки.
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