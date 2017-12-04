Все просто Re: Руководство ФК «Тобол» защищает в суде свою честь,... #3







Отправлено: - 15:49 Никогда не мог, что общего между замерзающими на рынках бабушками с лучком и соленьями, и зажравшимися до последней степени футболистами? Расскажи об этом в Италии или во Франции, как областные акимы деньги добывают для этих деляг. Стены стадионов сложатся от гомерического хохота тамошних болельщиков. Может все же прекратим этот бардак и химеру? И направим деньги, если они есть на другие благовидные дела!!!