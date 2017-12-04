Медный Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8896





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1385

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:37 Кому то моя фигура загадочная не даёт покоя

10 лет, 15, 20, 30, 40, 50,

северный, южный, западный, восточный (наверное как космодром в России)

Валентин? красивое имя но моё другое со 112, чем то схоже



Капитан Немо не меньше





