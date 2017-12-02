112 Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по... #15





(Пользователи) Сообщений: 7662

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:55 Цитата: Обликоморале:

какое отношение к развитию спорта и здоровья в этой стране. Н

Нет, какое бы и как бы ты не развивал спорт ту, как там не получится.

Сперва нужно развить научиться мозги.

Посмотри на нас, никто в нормальном уме и сознании, если деньги есть, не позволит себе взять например какую нибудь смарт мафынку и тем более велосипед..

Всем нужен Мерседес или на Лексус, на худой конец Тойота или Хендай кросовер..

Никто не станет ходить пешком.

Отвезет свое тело в теплой машине на час тренировок в спортзал.

Потом назад, сядет в офис и строчит комменты..

Ведь свое дело сделал..

Так и в основе своей все людишки.

А вот когда научимся ходить пешком, для этого прежде всего нужно научиться не бояться таких же как ты, ходящих пешком, а для того чтобы не бояться, нужно воспитание именно европейского качества, не наше разумеется, начиная от рождения..

А чтобы начать от рождения, нужно перевоспитать мамаш и папаш и тд..

И вот тогда то и отношение к спорту у нас изменится..

Ну не секрет, выйди мы старички сейчас поздно вечером после работы ходить по кругу например вокруг Рудного или Наримановки, рискуем быть похороненными там же, типа дай закурить или в чо ты такой широкий..

А потому только Мерседес или на худой конец Тойота.