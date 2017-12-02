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≡ Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по групповому раунду		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по групповому раунду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30636
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборные Польши и Дании на чемпионат мира-2018 вышли из отборочной группы, в которой играл в том числе и Казахстан, занявший последнее место. Чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве.

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§ 112
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
112


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Сообщений: 7662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
какое отношение к развитию спорта и здоровья в этой стране. Н

Нет, какое бы и как бы ты не развивал спорт ту, как там не получится.
Сперва нужно развить научиться мозги.
Посмотри на нас, никто в нормальном уме и сознании, если деньги есть, не позволит себе взять например какую нибудь смарт мафынку и тем более велосипед..
Всем нужен Мерседес или на Лексус, на худой конец Тойота или Хендай кросовер..
Никто не станет ходить пешком.
Отвезет свое тело в теплой машине на час тренировок в спортзал.
Потом назад, сядет в офис и строчит комменты..
Ведь свое дело сделал..
Так и в основе своей все людишки.
А вот когда научимся ходить пешком, для этого прежде всего нужно научиться не бояться таких же как ты, ходящих пешком, а для того чтобы не бояться, нужно воспитание именно европейского качества, не наше разумеется, начиная от рождения..
А чтобы начать от рождения, нужно перевоспитать мамаш и папаш и тд..
И вот тогда то и отношение к спорту у нас изменится..
Ну не секрет, выйди мы старички сейчас поздно вечером после работы ходить по кругу например вокруг Рудного или Наримановки, рискуем быть похороненными там же, типа дай закурить или в чо ты такой широкий..
А потому только Мерседес или на худой конец Тойота.
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§ 112
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
112


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Сообщений: 7662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
кто был в деле,согласится .

То есть ты хочешь сказать что ускорение должно быть как Уле Бьерндален и важна только скорость?
А хладнокровие и выдержка нет?
По моему ты жестоко ошибаешься..
Будь хоть кто то быстрее его, но если нет данных по остальному, то тебе там крышка..
А то бы Бьерн Дели получается только бы и выигрывал в биатлоне, ведь ему равных по лыжам не было..
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§ kbkz1980
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Забавно,когда мешок начинает рассуждать о спорте и ЗОЖе :lol:
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§ 112
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Забавно,когда мешок начинает рассуждать о сп

Ну не гоню же как ты, от скуки смотря спорт с одним котом..
Сам занимался когда то.
И что там забавного, то что ты вообще и этого не понимаешь?
Конкретно и по теме что можешь сказать?
А не обо мне как всегда..
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§ yudjin
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
yudjin


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Сообщений: 4922
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Отвезет свое тело в теплой машине на час тренировок в спортзал.
Потом назад, сядет в офис и строчит комменты..
Ведь свое дело сделал..
Так и в основе своей все людишки.
А вот когда научимся ходить пешком, для этого прежде всего нужно научиться не бояться таких же как ты, ходящих пешком, а для того чтобы не бояться, нужно воспитание именно европейского качества, не наше разумеется, начиная от рождения..

ой бай, в коем веке Заканыч моими словами, сказанным много раз, заговорил.
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§ Обликоморале
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ничоу ты не понял из мною сказанного, хотя соглашусь и твои мысли в чем то правильные.
Всё закладывается с детства, с воспитания. Мы свою эстафетную палочку потеряли, а кто то её принял, да еще и в соответствии с современными реалиями развивает лучше.
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§ 112
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
моими словами, сказанным много раз, загов

Не знаю, но ты как вроде не то что не любишь, ты не приемлешь европейскую цивилизацию..
Хотя думаю мы многому чему должны были бы поучиться у них..
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§ 112
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
112


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Сообщений: 7662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе мы все попрятались кроме интернета, еще и в машыны..
Мне например она не особо нужна, ну удобно да.
До 2006го года вообще пешком ходил..
Был бы сейчас молодой, не боялся так же бы..
Но к старости осторожничаешь порой.
И уже даже в магазин за пивом вечерком стараешься ехать на машыне, чтобы пьяные рудненские дебилы или отсидевшие голову не оторвали..
Я то молчать тоже не могу, язык каким молодым был, таким и остался..
Вот с телом что то..
Машына как интернет, мой планшет моя крепость..
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