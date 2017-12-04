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§ NG.kz
Депутат раскритиковал банкноту в 500 тенге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30636
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Бахытбек Смагул после скандала с дизайном 500 тенге предложил впредь согласовывать дизайн банкнот с народом. Он предложил продвигать ценности "Рухани жаңғыру" через национальную валюту.
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§ 112
Re: Депутат раскритиковал банкноту в 500 тенге
112


(Пользователи)
Сообщений: 7662
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, затроллили их, теперь на латиннице новая купюра выйдет или вообще с арабской вязью..
Хотя наши предки когда то писали вроде бы ей..
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Житель
Re: Депутат раскритиковал банкноту в 500 тенге




Отправлено: 04.12.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему чайки?У нас же в основном степь,ну надо было хотя бы коня изобразить или быка,хоть память бы осталась от когда то существовавшего животноводства в Казахстане,за 25 лет съели коней,быков.

Житель Алма-Аты
Re: Депутат раскритиковал банкноту в 500 тенге




Отправлено: 04.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было портрет Байбека сделать)))

§ Солнышко
Re: Депутат раскритиковал банкноту в 500 тенге
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 04.12.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, какие вообще чайки? Можно же было изображение символов городов Казахстана.
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