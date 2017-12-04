Цитата: 112:

О, профессионал Ютьюба пожаловал опять сюда к простым смертным..

Что Валентин, за своего проканать хочешь?

Где твая камандос?

Это не Валентин, это северный

ему все лавочки прикрыли

вот их себя и строитт школяра ))