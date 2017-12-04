/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 593 из 593«1...591592593
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7651
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял туалетную бумагу неоригинал..
Даже дороже чем настоящая, 70 тенге.
В Рудном ее во всю продают..
Вот сравнение на вид..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказал на Али унитаз, оригинальный из червонного золота.
Тоже обманули сволочи ((
Прислали другой, хоть и золотой.
Подделка вверху, оригинал заявленный на сайте, внизу.
Три килограмма золота не хватает (((( :-x
Профайл

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1384
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для Икара

:-)
Профайл

* Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Взял туалетную бумагу неоригинал..
Даже дороже чем настоящая, 70 тенге.
В Рудном ее во всю продают..
Вот сравнение на вид..

Для данного региона по цене и качеству (65 нурлыкунов) хорошая бумага с татарстана )))
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7651
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
65 нурлыкунов) хорошая бумага с татарстана )))

Подделывают жестко..
И берут неоригинал, думая что это оригинал, интересно, где борьба с пиратством..
Профайл

* Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Для Икара

не моя музыка для релакса, одинокий пастух ,мариконе - ну и для драйва рамштайн и 140 ударов минуту
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7651
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

О, профессионал Ютьюба пожаловал опять сюда к простым смертным..
Что Валентин, за своего проканать хочешь?
Где твая камандос?
Профайл

* Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, профессионал Ютьюба пожаловал опять сюда к простым смертным..
Что Валентин, за своего проканать хочешь?
Где твая камандос?

Это не Валентин, это северный
ему все лавочки прикрыли
вот их себя и строитт школяра )) :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.12.17 - 15:30
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7651
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
вот их себя и строитт школяра ))

Ну северный хоть выглядел взрослее, этот же лет на 15 тянет, хотя ему уже 24 или 25..
Профайл

* Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну северный хоть выглядел взрослее, этот же лет на 15 тянет, хотя ему уже 24 или 25..

Скоро пенс Сизо, сюда таким же макаром начнет писать )))

;-) ;-) ;-)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 593 из 593«1...591592593
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 231
Пользователей: 2
Всего: 233

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх