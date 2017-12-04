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≡ Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по собственному желанию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по собственному желанию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информацию подтвердили в орготделе акимата Тарановского района. Последним днем работы Утеулина было 30 ноября. Сейчас исполняет обязанности первого руководителя заместитель акима Мирас Ахметов.
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Сережка
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой не спроста это

Пешеход
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сгорел мужик на государевой службе. Будь она не ладна...

жаманов
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 14:54
Комментарий удален модератором.

Минкин
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это хорошо, это лучше чем никаких новостей

§ Volonter
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1288
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 04.12.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с сентября 20012 год
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астроном
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
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все там правильно ;-) у господ, свое летоисчесление 8-)

архивариус
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 15:26
Комментарий удален модератором.

Самат
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
с сентября 20012 год
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какая разница, пришел, ни откуда и ушел в никуда.

* Тимур Гафуров
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 308
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 04.12.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
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исправили. спасибо
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