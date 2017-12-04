Житель Re: Депутат раскритиковал банкноту в 500 тенге #2







Отправлено: - 15:50 Почему чайки?У нас же в основном степь,ну надо было хотя бы коня изобразить или быка,хоть память бы осталась от когда то существовавшего животноводства в Казахстане,за 25 лет съели коней,быков.