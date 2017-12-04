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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12771
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракон выставляет с интернета

Никогда с интернета ничего не выставляю... :lol: :-o
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9883
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Если электрический хочет реабилитироваться в глазах форумного обчества.

И что за "обчество" такое? В чём реабилитироваться? Его это фотки.
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Интересно это Цитата:
Все просто:

что за дятел?
Дракош, гоните его с деревеньки. Под моим ником стелиться.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 15:41
Комментарий проходит проверку.

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Никогда с интернета ничего не выставляю...

Ха..впросак попал ))
А твои фото с радикала, сюда залитые, не ынтернет штоли?))
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Страница 620 из 620«1...618619620
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