Victor Yang Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9287





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9883

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:31 Цитата: Все просто:

Если электрический хочет реабилитироваться в глазах форумного обчества.

И что за "обчество" такое? В чём реабилитироваться? Его это фотки.