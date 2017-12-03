Медный Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:... #109





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1384

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:52 стоит всё таки осознавать мир в котором живёшь, а тут вокруг нурлыкунят всякие.. побуждают людей возможно к суициду...

Человек старается - ходит на работу, живёт по всем законам, получает белую зарплату, платит честно налоги, не даёт взятки и на берёт их... но вот как то жить ему становится в сё труднее и труднее,

А тут в интернете говорят: люди вокруг с айфонами оказывается ходят ВСЕ, по Макдональдсам ходят (общепит не более), пробки на личном "крутом" транспорте создают....

А он ходит с телефоном ноунэйм тыщ так за 30 уже 3 год, может себе позволить купить пельмени раз в месяц, и проехать по утру и вечером в битком набитом автобусе...

зато нет долгов, нет кредитов...

Заметь человек работает, не на пенсии, не на инвалидности... это полноценный член общества, который своим трудом создаёт прибавочный продукт.

Вот так встречаются вымышленный нурлыкуновский мир и объективный реальный...

Не вызывает ли такая ложь диссонанса в людях и не разжигает ли ту самую социальную рознь? не вгоняет ли человека в депрессию?