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§ NG.kz
Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской банкноте в 500 тенге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Швейцарский фотограф Марсель Буркард опознал в чайке, использованной в оформлении новой казахстанской банкноты номиналом в 500 тенге, свою работу.
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копи райтер
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 04.12.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
авторское право не является исключительным, а исключительные права на это изображения врядли у автора зарегистрированы на территории казахстана.
зачем уперся нацбанк я не понимаю.
достаточно признать что это он автор этого изображения и всё.
ему даже платить за его использование не придется.
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