копи райтер Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской... #15







Отправлено: - 15:44 авторское право не является исключительным, а исключительные права на это изображения врядли у автора зарегистрированы на территории казахстана.

зачем уперся нацбанк я не понимаю.

достаточно признать что это он автор этого изображения и всё.

ему даже платить за его использование не придется.