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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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Факты
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Методичку новую получила с центра Нурлыкуна видать, в РФ гастробайтеров с кз как и таджиков ухбеков в этой приграничной зоне много, со стороны Воронежа Ростова - с незалежней много, да что говорить, даже в челябе украинцы работают .....

600 тысяч наших в России работает. Статья была на Нуре. Там можно найти работы где платят в разы больше чем у нас. Вот и едет народ работать туда.

* Икар
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Факты:
600 тысяч наших в России работает. Статья была на Нуре. Там можно найти работы где платят в разы больше чем у нас. Вот и едет народ работать туда.

ВЧК, ходи под одним ником.
Пусть покажут реалити пограничных зон...
Боскуль, бурли, часть карабалыка несчитаю Станционного и прочего,это ток сторона Кайрак -Бугристое..........
Твои сведения с хабара, даже если правда, то при 17 лямах народа - стоко ток в рф работает... :-o

[Исправлено: Икар, 04.12.2017 - 14:45]
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§ Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1384
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Ты, как тролль уже........

каков привет, таков ответ
Цитата:
Икар:
Люди тут уже не те, что с мотыгами - сами найдут, что интиересно,

я тебе мешаю искать? или обращаю внимание на то что тебе неприятно?
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* Икар
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
каков привет, таков ответ


Цитата:
Медный:
я тебе мешаю искать? или обращаю внимание на то что тебе неприятно?


Для чуши ветка есть, а тут пиши сам, а не по типу скомуниздил и выдал, ТЫ реально тролль.....
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§ Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1384
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стоит всё таки осознавать мир в котором живёшь, а тут вокруг нурлыкунят всякие.. побуждают людей возможно к суициду...
Человек старается - ходит на работу, живёт по всем законам, получает белую зарплату, платит честно налоги, не даёт взятки и на берёт их... но вот как то жить ему становится в сё труднее и труднее,
А тут в интернете говорят: люди вокруг с айфонами оказывается ходят ВСЕ, по Макдональдсам ходят (общепит не более), пробки на личном "крутом" транспорте создают....
А он ходит с телефоном ноунэйм тыщ так за 30 уже 3 год, может себе позволить купить пельмени раз в месяц, и проехать по утру и вечером в битком набитом автобусе...
зато нет долгов, нет кредитов...
Заметь человек работает, не на пенсии, не на инвалидности... это полноценный член общества, который своим трудом создаёт прибавочный продукт.
Вот так встречаются вымышленный нурлыкуновский мир и объективный реальный...
Не вызывает ли такая ложь диссонанса в людях и не разжигает ли ту самую социальную рознь? не вгоняет ли человека в депрессию?
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§ Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1384
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
ТЫ реально тролль

Может в той самой ветке приведёшь доказательства? не засоряй эту ветку
Цитата:
Икар:
а не по типу скомуниздил и выдал

теперь провести исследование (собрать информацию, представить её в удобоваримом виде... сделать мало мальские выводы и задать вопросы) называется "скомуниздить"?
Как там говорится: а ты забавный!
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* Икар
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
теперь провести исследование (собрать информацию, представить её в удобоваримом виде... сделать мало мальские выводы и задать вопросы) называется "скомуниздить"?
Как там говорится: а ты забавный!

Какие мысли у тебя?, а тем более выводы, посидел часик в нете - нахватал слов и давай сюда вбрасывать, вот и вся твоя сущность ...........
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§ Обликоморале
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.12.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Пусть покажут реалити пограничных зон...

:lol: Я не пойму, вот чего это они все добровольно в путенский ГУЛАГ едут работать?
А многие жить?))
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* Икар
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я не пойму, вот чего это они все добровольно в путенский ГУЛАГ едут работать?
А многие жить?))

О, еще один - я те напишу, я сам чуть больше три года назад
скатался в астану подался, с менил гражданство и живу, тут меня в кз возле дизельного тормознула (погятно номера, тормознули жолпол китайские машинки официально подаренные-нада отрабатывать), на 50 штук теньгой раскручивали, страна сбора неофициальных денег стала , официально дарим помогаем- неофициально в карман положи.
И да меня камнями не кидайте, сам родом в кз - просто увидел все с другой стороны.............

[Исправлено: Икар, 04.12.2017 - 15:11]
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§ Обликоморале
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
на 50 штук теньгой раскручивали, страна сбора неофициальных денег стала

А кому сейчас легко? :lol: тудой-сюдой катаешься, экология нарушаешь, наш дорог новый разрушаешь, панимаешьли. Паэтаму позолоти ручку. Сам вишь, нелегко жыть на земле нурлыкуновской. Нужно Мак кушать-пить ходить, Март - Плаза айфон купить, еще и токалку содержать. Вай, как все дорого. Сам в ТС звал, вот теперь будь добр памагай.
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§ Обликоморале
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
О, еще один

Адын, сапсем адын.
Тут тока у Валентина ( судя по Марика заявлениям ) команда. :lol:
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* Икар
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тут тока у Валентина ( судя по Марика заявлениям ) команда.

Неа, Заканыч сам по се (хоть мы с ним и давно знакомы и могли быть командой, но мы не будем ) ;-)
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§ Обликоморале
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4206
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:

Да ты опять ничего не понял ))))
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* Икар
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да ты опять ничего не понял ))))

Смайл не сразу увидел)) все норм )))
Вы походу с Виталиком браться по рулю ))) ;-) ;-) ;-)
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Страница 8 из 8«1...678
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