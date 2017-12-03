Цитата: Хохол:

Раньше и бензина заливал что б только доехать , теперь полный бак и под завязку . Шашлык был раньше в диковинку и что то нереальным , теперь хоть каждый день его жуй .

То же самое. Раньше я чайной ложечкой паюсную икру на хлеб накладывал, а сейчас совковой лопатой. И масло раньше на хлеб мазал, а теперь просто пачку масла хлебными крошками посыпаю, один раз откушу и выкидываю.

Насчет бензина совсем не парюсь, иногда бывает подъеду, занесу 20 штук в кассу на полный бак, а сам раздумаю заправляться, просто уеду и все.

Для шашлыка нанял специального грузина, он круглосуточно под балконом его жарит, чтобы как только захотелось, тут же свеженького покушать можно было.

И сообщения на форум за меня тут какой-то Маркс строчит, за долю малую старается, а мне сейчас отдыхать пора - сон послеобеденный с щекотанием пяток гусиным перышком.