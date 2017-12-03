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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30628
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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осведомленный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vbn:
за нашу жисть толковище идет

О! с кичи подвалили, супер формулировка.

§ Добринцофф
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5604
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ну так какие здесь крутые машины? Сколько их приходится на душу населения? Какой год какая модель? пробег? ценник?

15 лет назад я ездил на зелёном москвиче АЗЛК и после велосипеда мне эта машина казалась просто сказкой,потом на копейке,после москвича,копейка вообще как иномарка,но любая из машин перечисленных в твоём списке будет "крутая" по сравнению с АЗЛК или копейкой,так что жить стали лучше ;-)
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§ 112
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
15 лет назад я ездил на зелёном москвиче А

2006й год.
Ауди 80 щука, 1983.
2007й фольксваген Б4 универсал, 1996 автомат.
2008й Тойота Марк 2, дизель 1994, там же Тойота Сюрф с таким же двишком что и у Марковки.
Ну и тд..
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Гость
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то очень много здесь Хабар- ботов развелось, с бархатными языками для кого то.

§ 112
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2000й год 17 февраля.
Ленина 45 однушка за 112 тысяч тенге.
Сам удивлен.
Думал 120.
2007й. 6 января..
Однушка этажом ниже уже за 4 329 000 тенге..
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Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Узнать:
Чтобы потом получать пенсию 40 тысяч тенге? Может лучше качество жизни улучшить, социалку, пособия и пенсии. Человек всю жизнь работал и будет жить на гроши...

Ты тут не отвечай за других. Раз тут сидишь значить тебя отсюда и поганой метлой не выгнать. Знать хорошо тебя тут кормят

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Всем подъездом помогали

Ага, а как померла так нашли полный матрас денег! И куча наследников приехали драться за квартиру!

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменение ВВП (ППС) за 2014—2016 (читать до конца)

Индия: +18.5%
Китай: +16.8%
Таджикистан: +16%
Кения: +14.6%
Гондурас: +10%
Весь мир: +8.5%
Турция: +8.3%
Грузия: +8.2%
США: +6.8%
Монголия: +5.8%
Германия: +5.7%
Казахстан: +4.7%
Зимбабве: +4.6%
Россия: -8.7%
Сейчас попробую скинуть ссылку если пропустят

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//okl.lt/b54dx

§ Икар
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Интересно кто из Костаная работает в РФ? Ну кто поедет туда?


Методичку новую получила с центра Нурлыкуна видать, в РФ гастробайтеров с кз как и таджиков ухбеков в этой приграничной зоне много, со стороны Воронежа Ростова - с незалежней много, да что говорить, даже в челябе украинцы работают .....

[Исправлено: Икар, 04.12.2017 - 12:56]
Профайл

Маркс
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Раньше и бензина заливал что б только доехать , теперь полный бак и под завязку . Шашлык был раньше в диковинку и что то нереальным , теперь хоть каждый день его жуй .

То же самое. Раньше я чайной ложечкой паюсную икру на хлеб накладывал, а сейчас совковой лопатой. И масло раньше на хлеб мазал, а теперь просто пачку масла хлебными крошками посыпаю, один раз откушу и выкидываю.
Насчет бензина совсем не парюсь, иногда бывает подъеду, занесу 20 штук в кассу на полный бак, а сам раздумаю заправляться, просто уеду и все.
Для шашлыка нанял специального грузина, он круглосуточно под балконом его жарит, чтобы как только захотелось, тут же свеженького покушать можно было.
И сообщения на форум за меня тут какой-то Маркс строчит, за долю малую старается, а мне сейчас отдыхать пора - сон послеобеденный с щекотанием пяток гусиным перышком.

§ Икар
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 04.12.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Изменение ВВП (ППС) за 2014—2016 (читать до конца)

Индия: +18.5%
Китай: +16.8%
Таджикистан: +16%
Кения: +14.6%
Гондурас: +10%
Весь мир: +8.5%
Турция: +8.3%
Грузия: +8.2%
США: +6.8%
Монголия: +5.8%
Германия: +5.7%
Казахстан: +4.7%
Зимбабве: +4.6%
Россия: -8.7%
Сейчас попробую скинуть ссылку если пропустят


Хабар поменьше смотри и верь поменьше, тому что там ретранслируют :-P
Профайл

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 04.12.17 - 13:17
Комментарий проходит проверку.

тот еще
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
зайдём на сайт "колёса"-"легковые с пробегом" - "г.Костанай" машины от

а зачем ты смотришь на цифры тех машин, на которых люди ездить не хотят?
ведь потому и продают их - потому что ездить на них не хотят, а хотят наверняка ездить на более лучших автомобилях.
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