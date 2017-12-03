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§ NG.kz
Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции "Час кода"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30628
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция пройдёт с 4 по 10 декабря. В 2000 общеобразовательных школах и университетах будут проходить уроки информатики. Кроме того, любой казахстанец может пройти самостоятельный урок, заполнив анкету на сайте.
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прогер
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 03.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это что, они в майнкрафте кодить будут?
Рука-лицо
:-x

§ Медный
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахаха. оказывается выполнение алгоритмов и создание алгоритмов из блоков это программинг.
Срочно тербую "бывалого" на арену :lol:
Профайл

кустанаец 1
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 04.12.17 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школы имени Назарбаева, лицеи, площади, улицы, университет, аэропорт, площадь елбасы, детские садики, праздники, день рождения Астаны совпадает с днем рождения президента . Действительно так необходимо для жизни жителей Казахстана столько всего хвалебного? В детстве я уверен и его скромности учили. В России тоже такой маразм присутствует ? В Германии точно нет такого

андрей
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 04.12.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А школьников спросили , оно им надо ???Что у вас за привычка в зависимость с детства ставить людей .

Максим
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 04.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за ВАТА!!!??? и близко нет ни какого написания кода. Просто покажите как вывести на экран "Привет, Мир!!!" как вывести геоместические фигуры и решить примитивный математический пример. И этого будет достаточно любому школьнику чтобы вдохновиться и увлечься либо понять что это не его. А это все просто рекламная акция игры Майнкрафт.

Сергей
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 04.12.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы уверены, что обсуждаете ту тему? Здесь нет манкрафта и он даже не указан в партнерах данного мероприятия. По личному опыту скажу, что и детям и взрослым Час кода нравится.
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