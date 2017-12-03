Максим Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции... #5







Отправлено: - 12:42 Что за ВАТА!!!??? и близко нет ни какого написания кода. Просто покажите как вывести на экран "Привет, Мир!!!" как вывести геоместические фигуры и решить примитивный математический пример. И этого будет достаточно любому школьнику чтобы вдохновиться и увлечься либо понять что это не его. А это все просто рекламная акция игры Майнкрафт.