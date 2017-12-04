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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А то у нас уже был один психованый с кардиостимулятором бегал жизни всех учил. Потом успакоелся и вот недавно опять начал.


это ты зря.
не зарекайся, херой.

цру
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 09:39
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
это ты зря.
не зарекайся, херой.

не трогай ты его. Пусть порезвится, пока не надоест. Может со временем на форуме 112-ого заменит, когда тот сопьется. Они же два сапога пара.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У тебя там что - дача в НАШЕМ понимании???!!! :-o :-o :-o

Ты же у нас вумный. Думал, что давно проверил. Все фото злектроновские с облака скачанные. Приятного отдыха!!!!)))))))

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5045
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.12.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

А че не зарикайся. Алекс жизнь заставит тоже поставлю, не приспичит значет без него сдохну. Я к таким вещам философски отношусь. Все мы уйдем в тот мир, один с кардистимулятором другой без.
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я к таким вещам философски отношусь.


это да . я тоже.
просто человеку может быть нанесена духовная травма.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5045
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.12.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон в соседней ветки. Журналист умер в 47 лет. Можно сказать в расвете сил. Тут хоть зарикайся хоть нет, некто незнает когда время придет твое. Бог только знает.
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
живем. пока живем.

§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ты же у нас вумный. Думал, что давно проверил. Все фото злектроновские с облака скачанные. Приятного отдыха!!!!)))))))

Ты же тролль. Думал, что давно написал. Все тексты электроновские на компьютере напечатаны. Удачной рабочей недели!!!!))))))))))
Профайл

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Шурик со вчерашнего дня,наверное в запое?

Судя по комментариям, он с него и не выходит.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты же тролль. Думал, что давно написал. Все тексты электроновские на компьютере напечатаны. Удачной рабочей недели!!!!))))))))))

ни черта не понял. Когда жуешь, то не разговаривай. Я писал, что у электрического фотки дачи ворованные с интернета,
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Страница 619 из 619«1...617618619
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