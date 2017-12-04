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§ NG.kz
Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр культуры РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30628
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Люди приводят в пример Бетховена, Моцарта - все жили в нищете, но творили такие шедевры. Может, финансисты правы, и, несмотря на маленькое финансирование, наши таланты пробиваются на международный уровень", - отметил Арыстанбек Мухамедиулы
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андрей
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот почему такие как они талантом не блещут ....Сытые слишком

Директор Пляжа
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально они так подводят базу. А сами голодать не пробовали?

иностранец
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он на себя в зеркало давно смотрел??? Сам не хочет поголодать??? Мдаа, что не министр в Казахстане, то перлы!

Никола
Re: Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр...




Отправлено: 04.12.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутатам тоже надо ЗП опустить до окладов работников культуры, чтобы у них тоже был потенциал к творчеству при разработке законодательных актов

Гость
Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр культуры РК




Отправлено: 04.12.17 - 13:48
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