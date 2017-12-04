NG.kz Считается, что голодный человек творчески успешнее - министр культуры РК



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:14 "Люди приводят в пример Бетховена, Моцарта - все жили в нищете, но творили такие шедевры. Может, финансисты правы, и, несмотря на маленькое финансирование, наши таланты пробиваются на международный уровень", - отметил Арыстанбек Мухамедиулы

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