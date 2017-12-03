NG.kz Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:46 Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.

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