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Страница 70 из 70«1...686970
Куратор темы: Валентин
Историк
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 25.11.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ленина-вождя мирового интернационала не помним.

Ничего страшного не произошло. Лет через 50 другие люди сделают сравнение. И увидят, что произошло, где его теперь искать. Это вам не через каждую строчку насильно пропихивать этого деятеля в мозги людям. Как будто, он что нибудь путное сделал людям.

§ elektron
Re: Новости казахской прессы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Историк:
Лет через 50 другие люди сделают сравнение. И увидят, что произошло

Ну да логика зашкаливает :lol:
А вот батыров которым по 300-500 лет помним и чтим :-x да и были ли они вообще, может как и Илья Муромец со своей троицей... 8-)
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§ elektron
Re: Новости казахской прессы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Историк:
Как будто, он что нибудь путное сделал людям.

Ну а не знать, что "ОН" Вождь мирового пролетариата, даже для псевдоисторика, просто невежество 8-)
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Историк
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 25.11.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
"вождь мирового пролетариата" - вот теперь правильно будет.
:oops: :-P :-

§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
даже для псевдоисторика, просто невежество

он же не пролетарий, он же историк - интеллигент, белая кость общества... ну-ну :lol:
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше историки учили политэкономию, теорию марксизма-ленинизма...чтобы понимать происходящее в мире и в стране, а сейчас вот такие вот "историки", которые 2+2 складывают, а у них выходит отрицательное значение, будут нам говорить о роли Ленина и остальной братии революционеров в истории. :lol:
Покажи диплом, коль "историком" назвался :-)
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§ elektron
Re: Новости казахской прессы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня у "них" независимость. Ничего не знаю, ничего не вижу и ничего никому не скажу :lol:
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7140
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 25.11.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лютая, животная ненависть к советскому периоду в истории, и особенно к ключевым историческим фигурам — вернейший признак, никогда не подводит.
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§ elektron
Re: Новости казахской прессы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Историк:

Ну да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
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§ elektron
Re: Новости казахской прессы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Покажи диплом, коль "историком" назвался

Милиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", — заявил доктор исторических наук сержант Иванов.

[Исправлено: elektron, 25.11.2017 - 11:54]
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7140
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
FACEBOOK.COM: «Орысша білмеймін» деп, орыстілділерді қазақша сөйлетуге болады» («Русскоязычным надо говорить: «Я не знаю по-русски», тогда они научатся казахскому») - Журналист Жолымбет МАКИШ предложил метод, как научить русскоязычных говорить на казахском.

Цитата:
«Есть простой способ, который я сам часто использую. Если к вам кто-нибудь обратится на русском, вы отвечаете: «Я не знаю русский, говорите по-казахски», тогда этот человек либо заговорит на казахском, либо будет стоять с раскрытым от удивления ртом. Найдутся и такие, кто включит свой английский. У нас же трехъязычие, как никак. Но 80 процентов обратившихся на русском, переспросят на казахском - это точно!», - написал он на своей странице в Facebook.


Я считаю, это гениально.
Записал журналиста Жолымбет Макиш в специальный блокнотик, буду следить за творчеством.

QAZAQUNI.KZ: «Руза Бейсенбайтегі «Тіл жанашыры» Құрмет белгісімен марапатталды» («Руза Бейсенбайтеги награждена знаком почета «Тіл жанашыры») - На днях в Астане в библиотеке Первого президента - Елбасы награждали победителей республиканского конкурса «Тіл жанашыры-2017».

Цитата:
В этом году грамоту «Тіл жанашыры» (Радетель языка) получили 37 деятелей, внесших вклад в развитие духовной, культурной и литературной сфер. Среди них президент компании «Саутс Ойл» Серикжан СЕЙТЖАНОВ, президент союза «Казахский КВН» Есен ЕЛЕУКЕНОВ, журналист Оксана ЛОСКУТОВА, певец Димаш КУДАЙБЕРГЕН и другие, а также активистка из Павлодара Руза БЕЙСЕНБАЙТЕГИ. Вручал награду руководитель аппарата президента Махмут КАСЫМБЕКОВ.


Показательно, я считаю, особенно учитывая чем и как отметилась данная активистка и патриотка языка.
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тырц-пырц
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 02.12.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

уже даже не намекают

§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.12.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
«Я не знаю русский, говорите по-казахски», тогда этот человек либо заговорит на казахском, либо будет стоять с раскрытым от удивления ртом. Найдутся и такие, кто включит свой английский. У нас же трехъязычие, как никак.

ЛО-ГИ-КА!!! :-)
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9878
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
тогда этот человек либо заговорит на казахском, либо будет стоять с раскрытым от удивления ртом.

А если после этого что-нибудь матом сказать - поймёт, интересно? Или будет продолжать гнуть свою линию, делая вид что не понимает?
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