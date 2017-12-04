Очевидец Придут ли на помощь медики? #1







Отправлено: - 11:23 2-го декабря зашёл в Аптеку-59 на Наримановском рынке. Девушке в очереди стало плохо. Сидела на полу и кричала от боли. Женщина вызвала скорую, которая только при мне не могла подъехать в течении более 20 минут. На мою просьбу дать кушетку, чтобы положить девушку, работники аптеки ответили отказом. Ей было очень плохо и она попросилась в туалет, на что работники аптеки ответили, что туалета у них нет, а он есть на 2-ом этаже (я так думаю, что он у них всё же есть). Девушка даже встать сама не могла, а не то чтобы идти на второй этаж. Я её отнёс. После этого положил на скамейку, которая была в коридоре 2-го этажа. Тут вышла женщина (детский педиатр) и попросила вывести её, так как ей необходимо было закрыть вход на второй этаж. Просьбу о том, чтобы девушка подождала "скорую помощь" лёжа на скамейке она проигнорировала. Девушку спустили вниз. После прибытия "скорой" я ушёл. Ушёл с пониманием того, что не дай Бог что-то случись, а тебе ведь не поможет не сотрудник аптеки с медицинским образованием, не врач-педиатр и скорая не приедет во время. Девушке той всего лет 18-20. И все вокруг были женщины. И это же мог быть их ребёнок. Спасибо женщине, которая вызвала "скорую" и оставалась с ней до её прибытия.