Цитата: Народный контроль:

Павел:

а то я думал как они на олимпиаде в Сочи занимали все пьедесталы, вроде и предпосылок то ни каких не было,



Казахстанские биатлонисты стали бронзовыми призерами на первом этапе Кубка мира!



Триумф Российского спорта с позором закончен, как я и предполагал их место, где то 11-15 в мире, при чем по всем видам спорта, просто нет никаких предпосылок для занятии более высоких мест это надо что бы выросло 4-5 поколении сытых людей, с хорошим генетическим материалом.