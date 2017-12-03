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§ NG.kz
Названы имена первых биткоиновых миллиардеров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уинклвоссы приобрели 1 процент всего мирового запаса биткоинов за 11 миллионов долларов в 2013 году, когда стоимость одного биткоина составляла 120 долларов. Позднее братья заявляли, что не будут их распродавать, поскольку рассчитывают на "долгосрочность" вложения.
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* Anna Болейн
Re: Названы имена первых биткоиновых миллиардеров
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 04.12.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталя разве такое оглашают ?
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ваще
Re: Названы имена первых биткоиновых миллиардеров




Отправлено: 04.12.17 - 10:44
Комментарий удален модератором.

* Victor Yang
Re: Названы имена первых биткоиновых миллиардеров
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9878
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
разве такое оглашают ?

А где торгуешь - можешь сказать? Плечо есть? Но сейчас уже поздно в уходящий поезд прыгать, я думаю.
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* Anna Болейн
Названы имена первых биткоиновых миллиардеров
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 04.12.17 - 11:37
Комментарий проходит проверку.
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