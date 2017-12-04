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§ NG.kz
Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской банкноте в 500 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Швейцарский фотограф Марсель Буркард опознал в чайке, использованной в оформлении новой казахстанской банкноты номиналом в 500 тенге, свою работу.
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nik58
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 04.12.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ничего удивительного,смешного много и еще будет :-) :-) :-)

100
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 04.12.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аха-ха!! Браво, опозориться на таком уровне! Работа на уровне первоклассника - скопировать и вставить. Неужели за те сотни миллионов, что выделялись на разработку этого шедевра, нельзя было сделать самим оригинальные фотки этих несчастных чаек?

§ 112
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7636
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чайки как и люди, похожи между собой, прав Нацбанк..
Ну кто сможет различить например одинаковых китайцев одного возраста меж собой, и епонцев?
Или афроафриканцев..
Все они одинаковые..
Профайл

Мукаш
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 04.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Чайки как и люди, похожи между собой, прав Нацбанк..
Ну кто сможет различить например одинаковых китайцев одного возраста меж собой, и епонцев?
Или афроафриканцев..
Все они одинаковые..

Как то раз соседка бабушка, обратилась к участковому, что я ставлю машину в неположенном месте, хотя у меня не было машины, после всех разбирательств, было установлено, что машину ставит сосед по подъезду, Кореец по национальности, вместо извинении она заявила откуда я знаю, вы все на одно лицо, живу здесь 30лет так и не разберу вас по лицам, все вы как близнецы, вот так вот, а вы чаек ....

Гость
Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской банкноте в 500 тенге




Отправлено: 04.12.17 - 11:36
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