Цитата: 112:

Чайки как и люди, похожи между собой, прав Нацбанк..

Ну кто сможет различить например одинаковых китайцев одного возраста меж собой, и епонцев?

Или афроафриканцев..

Все они одинаковые..

Как то раз соседка бабушка, обратилась к участковому, что я ставлю машину в неположенном месте, хотя у меня не было машины, после всех разбирательств, было установлено, что машину ставит сосед по подъезду, Кореец по национальности, вместо извинении она заявила откуда я знаю, вы все на одно лицо, живу здесь 30лет так и не разберу вас по лицам, все вы как близнецы, вот так вот, а вы чаек ....