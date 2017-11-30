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§ NG.kz
Объект с коррупционным запашком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство рудненского коллектора изначально плохо пахло. В 2014 году на этапе корректировки ПСД на скамью подсудимых попала начальник отдела строительства рудненского акимата Жанна Сонникова. В этом году ее судьбу повторил чиновник посерьезнее - первый заместитель акима Рудного Максут ДУСПУЛОВ.
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Артур
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 02.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шпагин:
Гаязов действительно хороший аким, вы посмотрите что в других регионах творится, сразу нашего зауважаете!

Я представляю какой дурдом творится в акимате Рудного, и может быть еще даже моей фантазии не хватит что может быть еще хуже.)Порядок и основную работу делают не акимы, а простые специалисты, на которых все и держится.Акимы приходят и уходят,а вся нагрузка на сотрудниках, разных отделов, которые всю работу.Аким, только на планерку приезжает в Акимат из костаная и люлей раздает.Работа акима этот не только по бандитски разговаривать с подчинеными через мат...что это за месный князь такой, руднечани его не выбирали, и спустя шесть лет знать его не знают,кто он ,откуда, где живет, чем занимаются его дети, кто его жена и т.д.Да его депутаты на сессиях не видят, все время типо занят....и т.д.

Данат
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 02.12.17 - 19:28
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 02.12.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты "рудничанин" походу везде жалуешься, иди депутатом или в городской совет какой нибудь, чем записки всякие писать, тебя одно кто слушать будет, а так поддержкой народа заручишься может и продавишь. А денег на все не хватит, так всегда было, хватает на школы, сады, больницы, полицию дороги и освещение на центральных и тому спасибо. Сидит кричит как будто там 100 лярдов незнают куда деть))) Акимат это не нац.казна, это регулятор, а аким лидер-стратег, хочешь действительно помочь измени подход, там таких жалобщиков (коих хватает) как ты всерьез не воспринимают. Меньше плакать и больше работать...

Не Артур
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 03.12.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артур, ты походу сам работаешь в акимате, прям все знаешь! Расскажи в каком отделе работаешь?))) рататуй

§ 112
Re: Объект с коррупционным запашком
112


(Пользователи)
Сообщений: 7636
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артур:
что это за месный князь т

Посмотри на Костанай и авто, которые втыкают там акиматовские и на рудненский акимат для начала, и там нет ни одной машЫны, ни спереди ни сбоку..
А потом только суди нашего акима Рудного..
Как то разговаривал с одним акимом Рудного, он просил меня влезть в компьютер, потому что сказал ни хрена не может там..
Простой обычный русский дядька, мне он даже понравился..
Он то не знал что я знаю его..
В Костанае встретились, в одном из автомобильных центров..
Профайл

ХХХ
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 03.12.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то разговаривал с одним акимом Рудного, он просил меня влезть в компьютер, потому что сказал ни хрена не может там..
вон оно что!! Теперь понятно почему Икар за Бугристое подался.Кусок хлеба у него отбил ты негодник.(он по моему в Рудном обслуживал компы к некой организации)?

олег
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 03.12.17 - 14:59
Комментарий удален модератором.

Сотрудник
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 03.12.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максут держись, терпения жене. Это система. Можно в любой госорган зайти и найти если захотеть. Много проблем везде, выбить деньги плати, хотите чтоб услышали тоже. Дают указания выплатить пенсионерам ветеранам ... А в бюджете нет. Рыба гниет с головы

§ Стрелец
Re: Объект с коррупционным запашком
Стрелец


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 19.01.10
Отправлено: 04.12.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему до сих пор никто не объяснил с точки зрения законности,по какой причине и кем в мае 2017 г. в г.Рудном на ул.Ленина и ул.Качарской был снят асфальт,и два с половиной месяца рудничане испытывали огромные неудобства на этих участках,пока не начались работы по восстановлению дорог!Кто нибудь ответил за эти"самовольные"действия?
Профайл

Все просто
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 04.12.17 - 11:30
Комментарий удален модератором.
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