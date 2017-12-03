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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12769
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Поехал дачу что ли продавать😁

Наверное,фотки то оттуда - были...
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы с электроном далеко живете друг от друга? Если он подпишится , койку мне на даче выделит то надо будет и к тебе заехать.надо будет еще Лилю с собой взять, что б не скучно было мне там . Шарлотки мне там будет готовить.😌
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12769
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А вы с электроном далеко живете друг от друга?

656 км. между Гамбургом и Штутгартом.Минус 30 км.
от Гамбурга до моей деревни.Итого-626 км.... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12769
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
.надо будет еще Лилю с собой взять,

Виталя,я хочу тоже дачу снять. Пока на год.
А там,как пойдёт.Лилли мне -не помешает... :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Приличное расстояние. Че нибудь придумаю. Поезда или электрички ходят наверно. Непереживай я адекватный и культурный человек. Я тут на форуме просто балуюсь😉
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12769
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Поезда или электрички ходят наверно.

Виталя,даже самолёты - летают... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До лето время еще есть. Лиля врятли подпишется ехать, она сказала я шапка не по сеньки( правда я незнаю че это значит))). Короче мне невесту с эликтроном подыщите на неделю. От 30 до 40 лет что б была.☺
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1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 17:40
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3407
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Лиля врятли подпишется ехать

А ты думал я-принцесса буду в этой ГДРовской летней кухне отдыхать,Виталик я не баржа шобы меня тянуть,но напрягись по лучше на счёт мого комфорта :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3407
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,как самочувствие? ;-)
Седьмую игру подряд твои проигрывают :-P
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§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 04.12.17 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Седьмую игру подряд твои проигрывают :-P

Шурик со вчерашнего дня,наверное в запое?
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9876
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.17 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вчера на дачку ездил. Воду сливать, пока не замёрзла

У тебя там что - дача в НАШЕМ понимании???!!! :-o :-o :-o
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9876
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.17 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
" самозванцу "

Какой-то неумный самозванец. Можно было и ник в точности скопировать.
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.12.17 - 09:04
Комментарий проходит проверку.
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