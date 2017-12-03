Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9257





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5041

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:48 А вы с электроном далеко живете друг от друга? Если он подпишится , койку мне на даче выделит то надо будет и к тебе заехать.надо будет еще Лилю с собой взять, что б не скучно было мне там . Шарлотки мне там будет готовить.😌