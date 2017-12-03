Цитата: 1952:



я не это имел ввиду.

А что ты имеешь ввиду, глядя на танцора профессионала?

Меня например интересует только профессионализм буть то хореографа, будь то гимнаста..

Что касается личных качеств как и характера, меня это совсем например не должно беспокоить.

Они стали известными благодаря прежде всего профессионализму в спортивных дисциплинах.

И это очень похвально..