Хохол Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря #6







Отправлено: - 21:11 Луна является важным фактором в жизни человечества . Когда у одних солнце основополагающий фактор (и имена связанные с солнцем и светом , такие как например Светлана в порядке вещей ) , у других почему то на первом месте луна . Айгуль , айслу , айсу , имена которые посвящены луне . Полумесяц на минаретах , на скорых , и в символике государств в порядке вещей . Хотя мне лично не понятно почему солнцу уделяется меньше внимания в некоторых народах , чем луне . Солнце даёт жизнь всему живому на планете земля , луна лишь спутник без которой жизнь на планете не исчезнет . Без солнца жизнь не мыслима и не возможна .