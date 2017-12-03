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§ NG.kz
Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз в году Луна показывает свой яркий диск очень большим и раз - очень маленьким. Это происходит в моменты, когда она в фазе полнолуния проходит точку перигея, такое полнолуние называют суперлунием года.
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§ сайлау курманов
Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2411
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все равно такой луны как в заграничных фильмах , когда из-за горы выступает огромный краешек нашего спутника , нам никогда не увидеть , такое вроде возможно только на экваторе...
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boran
Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря




Отправлено: 03.12.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счастье то какое..

boran
Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря




Отправлено: 03.12.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
все равно такой луны как в заграничных фильмах , когда из-за горы выступает огромный краешек нашего спутника , нам никогда не увидеть

Прям горе, печаль.. А может ты в фильме видел спецэффекты.?

§ сайлау курманов
Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2411
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда вас анонимных выметут поганой метлой напьюсь от души , всякую ересть несете
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1952
Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря




Отправлено: 03.12.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
когда вас анонимных выметут поганой метлой напьюсь от души , всякую ересть несете

сомневаюсь, что сможешь, пройти регистрацию. Забанят тебя однозначно в одном ведомстве. Если хуже не будет((((((

Хохол
Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря




Отправлено: 03.12.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Луна является важным фактором в жизни человечества . Когда у одних солнце основополагающий фактор (и имена связанные с солнцем и светом , такие как например Светлана в порядке вещей ) , у других почему то на первом месте луна . Айгуль , айслу , айсу , имена которые посвящены луне . Полумесяц на минаретах , на скорых , и в символике государств в порядке вещей . Хотя мне лично не понятно почему солнцу уделяется меньше внимания в некоторых народах , чем луне . Солнце даёт жизнь всему живому на планете земля , луна лишь спутник без которой жизнь на планете не исчезнет . Без солнца жизнь не мыслима и не возможна .

§ Медный
Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас вокруг Луны слабое гало
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