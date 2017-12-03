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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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Garri
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 21:52
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет ищет отговорки!!!

а есть ещё один тип граждан который говорит что у кого-то ещё хуже ;-)
это определённо по их мнению решает проблему, да? :lol:
Профайл

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
у кого-то ещё хуже
это определённо по их мнению решает проблему, да?

Цитата:
Медный:
у кого-то ещё хуже
это определённо по их мнению решает проблему, да?

Ты это, не дискутируй, а рецепт мамалыги скачай с инета. А то завтра поди от бедности и за инет заплатить будет нечем. Судя по про платам за пользование сотовой связи народ живёт богато! раньше закинуть за сотку 500 тенге было как то накладно. А сейчас у каждого школяра айфон и у родителей у ВСЕХ айфоны по цене не менее 100000 тенге каждая, но всё бедно живём.... пробки из крутых машин.. во двора машину поставить не куда. Каждый заправляет полный бак. А в РФ ? Пенсионеры на заправке копейки считают по 5 литров заправляются! У родственников в Оренбургской области пенсия 7485 р. больше половины уходит на оплату ЖКХ,

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Факты:
600 тысяч казахстанцев работают в России.

Интересно кто из Костаная работает в РФ? Ну кто поедет туда? Если эти же деньги без проблем может зарабатывать и здесь! Согласна,раньше ездили и то в Сургут или Тюмень где можно было заработать хорошие деньги. Например в этом году у меня ребята работавшие на покраске домов в месяц зарабатывали не меньше 500000 тысяч тенге . И это легко проверить!
600 тысяч казахстанцев работают в России.. ты уже переплюнул самого Кисилёва! Да,работали наши на строительстве Зинит-арены. Но они участвовали в тендере. Отработали свой участок и уехали.

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 23:55
Комментарий удален модератором.

Империя
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А сейчас у каждого школяра айфон и у родителей у ВСЕХ айфоны по цене не менее 100000 тенге каждая, но всё бедно живём.... пробки из крутых машин.. во двора машину поставить не куда. Каждый заправляет полный бак.

Что за бред? Именно поэтому КЗ назвали одной из бедных стран мира. Не надо писать "у ВСЕХ". Если почитать в процентном соотношении. То получится что больше половины населения нищие. В принципе так и есть. 60% у нас бедняки.

Цитата:
Народный контроль:
А в РФ ? Пенсионеры на заправке копейки считают по 5 литров заправляются! У родственников в Оренбургской области пенсия 7485 р. больше половины уходит на оплату ЖКХ,

В РФ социалка получше в разы. У родных пенсия 21 тысяча рублей. Плюс всякие плюшки от государства. Поэтому везде по разному.

§ Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
рецепт мамалыги скачай с инета.

я даже не знаю что это и желания нет узнавать. а вот тебе то с этого что? не хватает своей мамалыги?
Цитата:
Народный контроль:
Судя по про платам за пользование сотовой связи народ живёт богато!

мне и дома нужен Интернет и мобильный... пришлось оптимизировать расходы - отказаться от услуг сторонних операторов сотовой и подключить Интернет от мегалайна, который дешевле обходится... связь не ахти но не надо 1200+ закидывать каждый месяц
Цитата:
Народный контроль:
у каждого школяра айфон

это предъява к общественности, но не ко мне. Родителей нужно по рукам бить - не всё нужно покупать, даже если это позволяет кошелёк. Опять же наш путь - прагматизм, да?
Цитата:
Народный контроль:
не менее 100000

не в курсе цен.... как ты так и я.. но общее представление такое - чем новее модель тем круче, а с прошлой моделью ещё сойдёт, но вот с позапрошлой это зашквар и нищебродство, да?
заходим в "каспишоп". Современный телефончик: яблофон Х - 550-529к, предыдущая модель яблофон 8 - 374-414к.
С чем говоришь бегают все школьники? с штукарём баксов на кармане и более?
Ну так выход есть - не идти за симулякрами.
;-)
Цитата:
Народный контроль:
у ВСЕХ айфоны

и наверное ещё крузаки :lol:
Цитата:
Народный контроль:
пробки из крутых машин.

прям из крутых? надо установить пантеон крутых... год выпуска влияет? давай не будем размениваться на пустопорожнее
зайдём на сайт "колёса"-"легковые с пробегом" - "г.Костанай" машины от 1990-2000 - 1006 объявлений
2001-2010 - 1 128
2011-2017 - 995
Какие из них крутые?
2011-2017
ВАЗ(лада) - 218?
Ravon - 15
Lifan - 11
Volkswagen Polo - 39
Hyundai Accent - 43
ну так какие здесь крутые машины? Сколько их приходится на душу населения? Какой год какая модель? пробег? ценник?
Цитата:
Народный контроль:
А в РФ ? Пенсионеры на заправке копейки считают по 5 литров заправляются!

да какое мне дело до того, что там? разговор идёт за нашу жизнь, а не за пенсионеров российских. Наши то вон жируют пенсионеры.. всем миром собирают картингисту-мотокроссовцу. или ремонт делают в квартире бабули... да тысячи таких... и государство от них "отказалось" - пусть на свои пособия сами живут... это не пособия и пенсии, а плевок в лицо старикам.

П.с. Чего пургу метёшь? себя пытаешься обмануть?

[Исправлено: Медный, 04.12.2017 - 02:54]
Профайл

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 04.12.17 - 00:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 04.12.17 - 00:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 04.12.17 - 00:29
Комментарий проходит проверку.

Леший
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоить проехать по стране и всё будет видно. В городах более менее жизнь кипит. В остальном нищета и разруха. Народ валит. И правильно делает. Сальдо трудоспособного населения отрицательное уже 20 лет подряд. Пока не наведут порядок в стране будет всё только хуже и хуже.

Узнать
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А работать ты не пробовал? Или тебе хорошо оплачивают из за бугра?

Чтобы потом получать пенсию 40 тысяч тенге? Может лучше качество жизни улучшить, социалку, пособия и пенсии. Человек всю жизнь работал и будет жить на гроши...

Серж
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это молодой парень. А прикиньте как старики выживают с крохотной пенсией. Всё за комуналку и лекарство уходит. Если есть родные помогут. Если нету то голодают. У нас где раньше жили была соседка бабушка. Всем подъездом помогали. На рателе писали что вместо Экспо можно было поднять пенсию почти на половину. Но у нас понты превыше всего. А свои люди пусть выживают.

Патриот
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 04.12.17 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан стал бедной страной с бедным населением. Рассчитывалось благосостояние граждан по 12 параметрам. Из СНГ в список бедных помимо Казахстана вошли Украина, Таджикистан и Киргизия.

P.S. Паренёк своим экспериментом это подтвердил...
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