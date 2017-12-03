Цитата: kbkz1980:

На кой ляд эта барматура,галтели чать не из гипса.

Стусло и концелярский нож делов на 10 минут .

чё-то я то-же не пойму нафига такой аппарат для резки пенопластовых галтелей?

По мне так проще вообще готовые углы купить и не заморачиваться.