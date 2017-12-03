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Народный контроль:
рецепт мамалыги скачай с инета.
я даже не знаю что это и желания нет узнавать. а вот тебе то с этого что? не хватает своей мамалыги?
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Народный контроль:
Судя по про платам за пользование сотовой связи народ живёт богато!
мне и дома нужен Интернет и мобильный... пришлось оптимизировать расходы - отказаться от услуг сторонних операторов сотовой и подключить Интернет от мегалайна, который дешевле обходится... связь не ахти но не надо 1200+ закидывать каждый месяц
Цитата:
Народный контроль:
у каждого школяра айфон
это предъява к общественности, но не ко мне. Родителей нужно по рукам бить - не всё нужно покупать, даже если это позволяет кошелёк. Опять же наш путь - прагматизм, да?
Цитата:
Народный контроль:
не менее 100000
не в курсе цен.... как ты так и я.. но общее представление такое - чем новее модель тем круче, а с прошлой моделью ещё сойдёт, но вот с позапрошлой это зашквар и нищебродство, да?
заходим в "каспишоп". Современный телефончик: яблофон Х - 550-529к, предыдущая модель яблофон 8 - 374-414к.
С чем говоришь бегают все школьники? с штукарём баксов на кармане и более?
Ну так выход есть - не идти за симулякрами.
Цитата:
Народный контроль:
у ВСЕХ айфоны
и наверное ещё крузаки
Цитата:
Народный контроль:
пробки из крутых машин.
прям из крутых? надо установить пантеон крутых... год выпуска влияет? давай не будем размениваться на пустопорожнее
зайдём на сайт "колёса"-"легковые с пробегом" - "г.Костанай" машины от 1990-2000 - 1006 объявлений
2001-2010 - 1 128
2011-2017 - 995
Какие из них крутые?
2011-2017
ВАЗ(лада) - 218?
Ravon - 15
Lifan - 11
Volkswagen Polo - 39
Hyundai Accent - 43
ну так какие здесь крутые машины? Сколько их приходится на душу населения? Какой год какая модель? пробег? ценник?
Цитата:
Народный контроль:
А в РФ ? Пенсионеры на заправке копейки считают по 5 литров заправляются!
да какое мне дело до того, что там? разговор идёт за нашу жизнь, а не за пенсионеров российских. Наши то вон жируют пенсионеры.. всем миром собирают картингисту-мотокроссовцу. или ремонт делают в квартире бабули... да тысячи таких... и государство от них "отказалось" - пусть на свои пособия сами живут... это не пособия и пенсии, а плевок в лицо старикам.
П.с. Чего пургу метёшь? себя пытаешься обмануть?
[Исправлено: Медный, 04.12.2017 - 02:54]