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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 72 из 72«1...707172
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 7635
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
Затираем щели между стеной и галтелями..
Стены то неровные..
Ох и хлопотное это дело..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 7635
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галтельки режем этим дивным инструментом, углорезом..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 7635
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокручиваем стену из старых штукатурных плит к дереву..



В идеале было бы наклеить еще гипсокартон, но с нашим бюджетом это будет небольшой роскошью..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 7635
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старую добрую шину с деревянной вставкой пришлось убрать, рассохлась и начала лопаться..
Хватило кстати лет на 14..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 7635
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розетки и включатели берем фирмы Вессен, теперь уже Шнайдер..
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§ kbkz1980
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3406
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.12.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Галтельки режем этим дивным инструментом, углорезом..

Ржу неможу :lol: :lol: :lol:
На кой ляд эта барматура,галтели чать не из гипса.
Стусло и концелярский нож делов на 10 минут .
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5603
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.12.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
На кой ляд эта барматура,галтели чать не из гипса.
Стусло и концелярский нож делов на 10 минут .

чё-то я то-же не пойму нафига такой аппарат для резки пенопластовых галтелей?
По мне так проще вообще готовые углы купить и не заморачиваться.
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Страница 72 из 72«1...707172
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