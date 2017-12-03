Цитата: Народный контроль:

рецепт мамалыги скачай с инета.

я даже не знаю что это и желания нет узнавать. а вот тебе то с этого что? не хватает своей мамалыги?

Цитата: Народный контроль:

Судя по про платам за пользование сотовой связи народ живёт богато!

мне и дома нужен Интернет и мобильный... пришлось оптимизировать расходы - отказаться от услуг сторонних операторов сотовой и подключить Интернет от мегалайна, который дешевле обходится... связь не ахти но не надо 1200+ закидывать каждый месяц

Цитата: Народный контроль:

у каждого школяра айфон

это предъява к общественности, но не ко мне. Родителей нужно по рукам бить - не всё нужно покупать, даже если это позволяет кошелёк. Опять же наш путь - прагматизм, да?

Цитата: Народный контроль:

не менее 100000

не в курсе цен.... как ты так и я.. но общее представление такое - чем новее моель тем круче, а с прошлой моделью ещё сойдёт, но вот с позапрошлой это зашквар и нищебродство, да?

Ну так выход есть - не идти за симулякрами.



Цитата: Народный контроль:

у ВСЕХ айфоны

и наверное ещё крузаки

Цитата: Народный контроль:

пробки из крутых машин.

прям из крутых? надо установить пантеон крутых... год выпуска влияет? давай не будем размениваться на пустопорожнее

зайдём на сайт "колёса"-"легковые с пробегом" машины от 1990-2000 - 1006 объявлений

2001-2010 - 1 128

2011-2017 - 995

Какие из них крутые?

2011-2017

ВАЗ(лада) - 218?

Ravon - 15

Lifan - 11

Volkswagen Polo - 39

Hyundai Accent - 43

ну так какие здесь крутые машины? Сколько их приходится на душу населения? Какой год какая модель? пробег? ценник?

Цитата: Народный контроль:

А в РФ ? Пенсионеры на заправке копейки считают по 5 литров заправляются!

да какое мне дело до того, что там? разговор идёт за нашу жизнь, а не за пенсионеров российских. Наши то вон жируют пенсионеры.. всем миром собирают картингисту-мотокроссовцу. или ремонт делают в квартире бабули... да тысячи таких... и государство от них "отказалось" - пусть на свои пособия сами живут... это не пособия и пенсии, а плевок в лицо старикам.



П.с. Чего пургу метёшь? себя пытаешься обмануть?