Добринцофф Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1072





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:45 Цитата: kbkz1980:

На кой ляд эта барматура,галтели чать не из гипса.

Стусло и концелярский нож делов на 10 минут .

чё-то я то-же не пойму нафига такой аппарат для резки пенопластовых галтелей?

По мне так проще вообще готовые углы купить и не заморачиваться.