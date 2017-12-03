пэтриот Re: Названы имена первых биткоиновых миллиардеров #3







Отправлено: - 23:22 Два года назад продал манипулятор и вложился в крипту , часть на майнинг (карты Сапфиры на CUnivers купил) . Теперь только за свет по 80000-90000 тнг отдаю.

Иногда конечно в минус уходишь , но все равно в прибыли. Пока доволен , надеюсь биток еще вырастет ( а может и нет ).