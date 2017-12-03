NG.kz Названы имена первых биткоиновых миллиардеров



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30624

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:52 Уинклвоссы приобрели 1 процент всего мирового запаса биткоинов за 11 миллионов долларов в 2013 году, когда стоимость одного биткоина составляла 120 долларов. Позднее братья заявляли, что не будут их распродавать, поскольку рассчитывают на "долгосрочность" вложения.

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