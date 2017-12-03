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≡ Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае мастер-классы по танцу живота		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае мастер-классы по танцу живота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Признаемся, сначала мы тоже удивились такому сочетанию – суровый челябинский танец живота. Так что, можно сказать, в ряды любительниц бэллидэнса влились из чистого любопытства. Кстати, именно любительниц – ни одного жителя города мужского пола, кроме нашего фотокора, на мастер-классе замечено не было.
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Гера
Re: Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае...




Отправлено: 03.12.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот чем походу надо заниматся. Булкотрясом. А я дурень работаю с утра до ночи.

меня лично возбуждает, то что он творит своим телом, тфу... тфу..что это со мной?

Гость
Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае мастер-классы по танцу живота




Отправлено: 03.12.17 - 22:26
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