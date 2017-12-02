Павел Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по... #7







Отправлено: - 21:58 Российские биатлонистки вновь неудачно выступили в шведском Эстерсунде, где проходит первый этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье там проходила гонка преследования и лучшая из россиянок Екатерина Юрлова заняла лишь 11-е место. а то я думал как они на олимпиаде в Сочи занимали все пьедесталы, вроде и предпосылок то ни каких не было, это дети, такие же как и наши, выросшие в 90х при плохом питании на макаронах да маргарине, с таким же генетическим потенциалом, значит все же с помощью мелдония побеждали..