/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по групповому раунду		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по групповому раунду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборные Польши и Дании на чемпионат мира-2018 вышли из отборочной группы, в которой играл в том числе и Казахстан, занявший последнее место. Чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве.

Читать новость

§ 112
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно посмотреть за исландцами..
С какого такого перепугу они , никто и никак, начали играть как профи..
Профайл

Народный контроль
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...




Отправлено: 02.12.17 - 19:52
Комментарий удален модератором.

Нурлан
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...




Отправлено: 02.12.17 - 21:52
Комментарий удален модератором.

У6
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...




Отправлено: 02.12.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Едим в РФ, в Екатеринбург, надо всей толпой рвануть на авто. Либо в Казань.

1
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...




Отправлено: 02.12.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Едим в РФ, в Екатеринбург, надо всей толпой рвануть на авто. Либо в Казань.

**********
захватите побольше с собой баксов :-P :-P :-P :-P

из последних новостей
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...




Отправлено: 03.12.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
Едим в РФ, в Екатеринбург, надо всей толпой рвануть на авто. Либо в Казань.

там на зло Европе, будут играть Казахстан против Белоруссии, а так же состоится матч, между Арменией и Таджикистаном, альтернатива чемпионату мира 2018 который не состоится.

Павел
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...




Отправлено: 03.12.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские биатлонистки вновь неудачно выступили в шведском Эстерсунде, где проходит первый этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье там проходила гонка преследования и лучшая из россиянок Екатерина Юрлова заняла лишь 11-е место. а то я думал как они на олимпиаде в Сочи занимали все пьедесталы, вроде и предпосылок то ни каких не было, это дети, такие же как и наши, выросшие в 90х при плохом питании на макаронах да маргарине, с таким же генетическим потенциалом, значит все же с помощью мелдония побеждали..
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 2
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх