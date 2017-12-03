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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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Garri
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 21:52
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет ищет отговорки!!!

а есть ещё один тип граждан который говорит что у кого-то ещё хуже ;-)
это определённо по их мнению решает проблему, да? :lol:
Профайл
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