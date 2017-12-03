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§ NG.kz
Названы имена первых биткоиновых миллиардеров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уинклвоссы приобрели 1 процент всего мирового запаса биткоинов за 11 миллионов долларов в 2013 году, когда стоимость одного биткоина составляла 120 долларов. Позднее братья заявляли, что не будут их распродавать, поскольку рассчитывают на "долгосрочность" вложения.
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§ Vital
Re: Названы имена первых биткоиновых миллиардеров
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анна Болейн а у тебя сколько уже этих биткоинов? Лям собрала?💰💵💸
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* drakon
Re: Названы имена первых биткоиновых миллиардеров
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12769
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
а у тебя сколько уже этих биткоинов?

А в Макдоеальдсе,в Костанае,отоваривают - за Биткотны?...
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