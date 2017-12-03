NG.kz Челябинский хореограф Олег Иванов проводит в Костанае мастер-классы по танцу живота



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:40 Признаемся, сначала мы тоже удивились такому сочетанию – суровый челябинский танец живота. Так что, можно сказать, в ряды любительниц бэллидэнса влились из чистого любопытства. Кстати, именно любительниц – ни одного жителя города мужского пола, кроме нашего фотокора, на мастер-классе замечено не было.

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