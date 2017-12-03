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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30624
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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Житель
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тима:
ТС во всей красе.. Одно утешает: в России еще хуже.

От этого все наши беды, вместо того чтобы решать как наладить жизнь у себя, мы начинаем огрызаться, что у соседей ещё хуже, в данном случае в РФ, в России кивают на Америку и Европу, что мол они продолжают планомерно загнивать.

§ матрена
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
матрена


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 18.05.13
Отправлено: 03.12.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все такие интересные. Большинство радуется, что нет совка. Другие сожалеют. в том числе и я. А вообще живете сейчас при диком капитализме. Даже не при капитализме, а диком капитализме. Скажите спасибо что такие пособия платят. И то-ли еще будет....
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Шантарам
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!:
Посмотрите сколько дворцов строится в сторону Затобольска,Заречного,2 Костаная и других направлениях.Такое ощущение,что весь город решил себе особняки соорудить,такое свое родовое гнездо.


И сколько? Это меньшинство. Процентов 10 от города. Остальные 90% не живут в коттеджах и особняках....

пэтриот
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу сказать что долго и упорно работал , но жаловаться на жизнь не могу. Все есть .
Родители так воспитали, никогда ничего не проси - зарабатывай , учись ,,науке жить,,. Гос-во тебе не обязано , сам на себя рассчитывай. Тем и жил , спасибо маме и папе.

безумец
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
102 гения вытянут из ямы страну,в которой невозможно законно прожить ,,но 102 гения рванут за бугор и мы останемся одни с очень богатыми царьками,,а у соседей ожидается революция,где Аврора снова пальнет по своим и по новому покатят составы на освоение севера,,,между тем граждане американцы давят санкциями особо не различая границ в Азии,и никакие гении вместе с мятежниками не смогут определить курс на стабильность,а та всемирная торговая паутина в лице ВТО подчинена стабильной Америке,,в Азии отсутствует мощное господство какой либо страны,отсюда и отрицательные трения,,любого местного студента спросите куда он побежит и он ответит - в Россию,спросите южного студента - в Турцию,Америку,Европу,,,патриотизм тут не причем,у нас отсутствует экономический фундамент для новых поколений,,родиться - дорого,учиться - дорого, лечиться - дорого,жить - дорого,на тот свет - там тоже не бесплатно,,,1-условия нужны для новорожденного,2- некрасивая борьба за гранты,почти 1000 долларов обучение за год,не считая затраты на проживание,3-лекарства в частных аптеках очень дорогие,но толку от них мало,а европейские качественные к нам не доходят,4-дорожают энергоносители и тут же продукты питания,5-морги обслуживают так/ за вход 5000-за выход 5000/оплата санитаров,,пока мы все дойные коровы на этом свете,,

§ Добринцофф
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Не могу сказать что долго и упорно работал , но жаловаться на жизнь не могу. Все есть .
Родители так воспитали, никогда ничего не проси - зарабатывай , учись ,,науке жить,,. Гос-во тебе не обязано , сам на себя рассчитывай. Тем и жил , спасибо маме и папе.

+
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Читатель 1
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если "государство тебе не обязано"..))), то и я государству не обязан ... так получается? ( действие равно противодействию - закон физики)

Хохол
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В меня камни можете не кидать,я предпочитаю шашлычёк собственного приготовления у себя на мангале,пишу только то что вижу и это никак не похоже на то что жить стали хуже.

Подпишусь под каждым словом . Раньше и бензина заливал что б только доехать , теперь полный бак и под завязку . Шашлык был раньше в диковинку и что то нереальным , теперь хоть каждый день его жуй . Немчура с их изобилием теперь вызывает не зависть , а сожаление и сочувствие , что у нас можно всё натуральное , а у них бедненьких всё искусственное .

* Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ну и сколько это было человек... семей от всех проживающих в Костанае? :lol:
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§ Добринцофф
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ну и сколько это было человек... семей от всех проживающих в Костанае?

Каких человек, семей?
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* Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Цитата:
сайлау курманов:
хорошую пенсию и дороги , низкие проценты по кредиту и за коммунальные услуги

А работать ты не пробовал? Или тебе хорошо оплачивают из за бугра?


Вот это логика! :lol: :lol: У меня даже соотнести не получается как это работает .... пенсия и работа... низкие проценты и "платёж" из-за бугра.... :lol:
Фэйспалм :oops:
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* Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

который создали сначала толпу, а потом затор. Сколько их было? там комментарием ниже тоже рассудили как я
Это какие то доли процента... это оказывается мэйнстрим - вот эти доли процента?
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осведомленный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Про то что в рф зарплаты маленькие а у нас супер зарплаты.

иеменно так, тибя не будеть тут

* Медный
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

ниже увидел ваш комментарий "про шашлычок".
Социальное бытие определяет социальное сознание ;-)
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§ Vital
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:

когда вас анонимных выметут поганой метлой напьюсь от души , всякую ересть несете(сайлау курманов)😃😃😂😁😄
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