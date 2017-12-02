112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8867





(Пользователи) Сообщений: 7627

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:05 Цитата: Товарищ Ын:

Разве сегодняшний момент не прекрасен?

Сегодня, как правило человек не замечает, не ценит..

Ценит лишь по просшествии.

Или тогда, когда знает срок окончания своей жизни..

Но опять же в смотря каком состоянии находится..

Безусловно, где то через 10 лет, если доживу, я буду с теплотой и трепетом вспоминать эти минуты жизни и быть может вспоминать, как писал на эту тему вот этот вот комментарий..

Возможно найду его, прочту, утру слезу рукой..

Запомни сегодняшний миг, и.. забудь..

И вот когда наступит момент, ты сам внезапно не зная почему, вспомнишь именно это..

Первое декабря, первый день зимы, 2017го..

И ты будешь хоть на миг счастлив..