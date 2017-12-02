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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Икар
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.12.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не, не думаю. Диаметрально противоположные точки зрения + разный стиль написания. Серый пишет много, в его писанине сплошной сарказм (я бы это назвал приторный текст), и какое-то высокомерие по отношению к живущим в Казахстане. У Бывалого высокомерие есть, но всё остальное в балансе.

Есть такое - игра в шахматы, в одни руки ))) ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Разве сегодняшний момент не прекрасен?

Сегодня, как правило человек не замечает, не ценит..
Ценит лишь по просшествии.
Или тогда, когда знает срок окончания своей жизни..
Но опять же в смотря каком состоянии находится..
Безусловно, где то через 10 лет, если доживу, я буду с теплотой и трепетом вспоминать эти минуты жизни и быть может вспоминать, как писал на эту тему вот этот вот комментарий..
Возможно найду его, прочту, утру слезу рукой..
Запомни сегодняшний миг, и.. забудь..
И вот когда наступит момент, ты сам внезапно не зная почему, вспомнишь именно это..
Первое декабря, первый день зимы, 2017го..
И ты будешь хоть на миг счастлив..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати для осознания можно будет пересмотреть фильм Спайка Ли , 25й час, с Эдвардом Нортом..
Впрочем сейчас уже фильм начался на кинохите..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Филип Сеймур Хофман кстати там..
Как мне не хватает этого гениального актера..
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не хочу . вы меня знаете
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.12.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лорелия, Хендехох..
Как мы ни ругались, а никто не опускался раньше до уровня личной злобы и ненависти, как многие сейчас под знаком Уважаемого..
Было хорошо и весело..


ответ простой. мы тогда все была равноправные.
и поэтому всегда была середина.
а сейчас как вижу одни и те же "слова", так назовем.
от разных людей. одни возносятся в почет. другие , извините - в туалет.

...
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.12.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Диаметрально противоположные точки зрения + разный стиль написания. Серый пишет много, в его писанине сплошной сарказм (я бы это назвал приторный текст), и какое-то высокомерие по отношению к живущим в Казахстане. У Бывалого высокомерие есть, но всё остальное в балансе.


аналитег. службы.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не хочу . вы меня знаете:
ответ простой. мы тогда все была равноправные.

Нет.
Раньше это просто практически не замечалось.
Сейчас же близкие и те что по блату, крайне видны даже невооруженным взглядом..
Сейчас это приняло более изощренные формы.
Причем пинается серая масса исподтишка и натравливается на нужного человека как по мановению волшебной палочки..
Раньше тоже такое было, но более открыто что ли, более мягко..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю какая завтра паника начнется..
Инициаторами как обычно выступят Уважаемый и его глашатай, то есть глашатайка..
Ведь я, опять, или снова, наступил специальным образом на их...ммм, мозоль..
Кто то струсил бы и отступил..
Или не наступал бы вовсе, как на минном поле..
А мне вот интересно..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.12.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Паника у тебя, что ты всем до барабана, вот и начинаешь провоцировать.
Чисто троллевский ход из биомассы.
Фас.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куринный жир..
Мы его собираем с куриц и потом применяем..
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.12.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Куринный жир.

Наши женщины уже всякий жир выливают в канализацию , считая что только готовка лишь на подсолнечном масле не провоцирует полноту . По крайне мере моя жир уток и гусей выкидывает . Аж сердце кровью обливается от этого беспредела .
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