безумец Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:... #49







Отправлено: - 20:07 102 гения вытянут из ямы страну,в которой невозможно законно прожить ,,но 102 гения рванут за бугор и мы останемся одни с очень богатыми царьками,,а у соседей ожидается революция,где Аврора снова пальнет по своим и по новому покатят составы на освоение севера,,,между тем граждане американцы давят санкциями особо не различая границ в Азии,и никакие гении вместе с мятежниками не смогут определить курс на стабильность,а та всемирная торговая паутина в лице ВТО подчинена стабильной Америке,,в Азии отсутствует мощное господство какой либо страны,отсюда и отрицательные трения,,любого местного студента спросите куда он побежит и он ответит - в Россию,спросите южного студента - в Турцию,Америку,Европу,,,патриотизм тут не причем,у нас отсутствует экономический фундамент для новых поколений,,родиться - дорого,учиться - дорого, лечиться - дорого,жить - дорого,на тот свет - там тоже не бесплатно,,,1-условия нужны для новорожденного,2- некрасивая борьба за гранты,почти 1000 долларов обучение за год,не считая затраты на проживание,3-лекарства в частных аптеках очень дорогие,но толку от них мало,а европейские качественные к нам не доходят,4-дорожают энергоносители и тут же продукты питания,5-морги обслуживают так/ за вход 5000-за выход 5000/оплата санитаров,,пока мы все дойные коровы на этом свете,,